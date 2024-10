Principio d’incendio in un supermercato di Busto Arsizio, arrivano i vigili del fuoco

Poco dopo le 13:00 di oggi, venerdì 4 ottobre, i Vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti nel Comune di Busto Arsizio in viale Repubblica per un principio di incendio nei locali dei servizi di un supermercato.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state prontamente circoscritte e spente, il locale è stato comunque evacuato in via precauzionale e sono in corso gli accertamenti delle cause.