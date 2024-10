Riccardo Capo è il nuovo amministratore delegato dell’Oasi Zegna

Monterubello S.s, società della Famiglia Zegna, comunica che Riccardo Capo (nella foto) è stato nominato nuovo amministratore delegato dell’area Oasi di Ezre spa. Capo in Ezre sarà membro del Consiglio di gestione, organo che risponde al Consiglio di sorveglianza presieduto da Gildo Zegna.

Oasi Zegna, esempio positivo di bene collettivo guidato dalla preservazione e dall’attenzione alle comunità locali, è nata nel 1993 con il rilancio avvenuto con il contributo di Anna e Laura Zegna, e oggi rappresenta un modello unico di responsabilità ambientale e sociale.

L’ingresso di Riccardo Capo si inserisce nei piani di ulteriore sviluppo del territorio in cui 114 anni fa Ermenegildo Zegna fondò quello che oggi è uno dei principali gruppi del lusso a livello internazionale.

«Oasi Zegna rappresenta la casa dei nostri valori – dicono Gildo e Paolo Zegna – Per questo negli anni, portando avanti i principi del fondatore, la terza e la quarta generazione hanno moltiplicato la passione e l’impegno per la tutela, la promozione e lo sviluppo anche a livello internazionale. Con l’arrivo di Riccardo Capo vogliamo costruire una nuova fase di Oasi improntata all’ulteriore ampliamento della cultura della bellezza e della natura con l’obiettivo di consolidare e diffondere una visione di benessere».

Riccardo Capo, ingegnere originario di Torino, ha oltre 18 anni di esperienza in ruoli dirigenziali in aziende di rilievo nei settori industriale, turistico e immobiliare. È stato amministratore delegato di Mirabilandia e ha avviato i parchi a tema Cinecittà World e Luneur Park a Roma. Ha inoltre diretto il sito Expo Milano per il rilancio post-2015 e collaborato con Bws relativamente ai progetti di riqualificazione di Milano Sesto e dello stadio Santiago Bernabeu. Scrittore e relatore in innumerevoli seminari sulla sostenibilità ambientale, ha inoltre ricoperto incarichi quali presidente del Turismo in Confindustria Ravenna e membro del Consiglio direttivo dell’associazione Parchi permanenti italiani.