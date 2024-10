Studenti a teatro grazie al progetto “Palchi di classe” di Next sostenuto da Regione Lombardia

Un laboratorio di idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo. È l’obiettivo dell’edizione 2024-2025 di ‘Next’ presentata oggi al Piccolo Teatro Grassi di Milano.

«Questa iniziativa, per cui Regione ha stanziato quest’anno 1,6 milioni di euro – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – si rinnova anno dopo anno, ampliando i suoi orizzonti, confermandosi come un importante appuntamento per gli operatori culturali. ‘Next’ è ormai un punto di riferimento consolidato per le anteprime di prosa e danza, capace di attirare un numero sempre maggiore di programmatori. Ora facciamo un ulteriore passo in avanti: il progetto si apre infatti agli operatori stranieri con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo internazionale delle imprese di spettacolo lombarde».

Il progetto ‘Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo’, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo, che ha stanziato 150.000 euro, ha l’obiettivo di incentivare la produzione e la programmazione di spettacoli e, nello stesso tempo, rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.

‘Next’ si sviluppa attraverso 8 linee di intervento e l’edizione 2024/2025 introduce due novità: ‘Palchi di Classe’ e ‘Azioni per l’internazionalizzazione’.

‘Palchi di Classe’ permetterà agli studenti lombardi di assistere gratuitamente a spettacoli dal vivo, sia nei teatri sia nelle sale da spettacolo sia direttamente nelle scuole. Per questa iniziativa sono stati selezionati 114 spettacoli di 45 compagnie lombarde.

‘Azioni per l’internazionalizzazione’, invece, è un programma che mira a dotare le imprese di spettacolo lombarde degli strumenti operativi e informativi necessari per competere sui mercati internazionali. Durante la vetrina delle produzioni di prosa e danza & multidisciplinare, prevista per il prossimo novembre, saranno presenti operatori internazionali e i trailer degli spettacoli saranno sopratitolati in inglese. Dopo la vetrina, è previsto un momento di networking sul territorio lombardo, con particolare attenzione alla città e alla provincia di Brescia, per favorire la conoscenza delle realtà locali da parte degli operatori esteri. Inoltre, saranno organizzati incontri formativi per giovani performer, momenti di approfondimento per tutte le realtà lombarde e un percorso di accompagnamento personalizzato per tre compagnie selezionate, la cui scelta avverrà a maggio 2025.

Le altre linee di intervento del progetto comprendono la vetrina delle produzioni di prosa e danza & multidisciplinare, il sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e la gioventù, la circuitazione nazionale delle giovani compagnie, il sostegno alle sedi di spettacolo, l’iniziativa Schermi di Classe e il sostegno alle sale cinematografiche.

«Con questo progetto – ha concluso l’assessore – puntiamo a supportare chi diffonde cultura nei territori, in particolare quelle zone dove c’è una minor proposta di spettacoli dal vivo. Come Regione riconosciamo e sosteniamo concretamente il ruolo di presidio culturale svolto dalle strutture che offrono una programmazione di qualità. ‘Next’ si conferma un autentico laboratorio di idee capace di generare nuove opportunità per artisti, operatori e pubblico».