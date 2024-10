Sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso chiude per una notte lo svincolo di Lomazzo Nord

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 21 di mercoledì 23 ottobre alle 5 di giovedì 24 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

– verso Lainate: Lomazzo sud;

– verso Chiasso: Fino Mornasco;

Sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.