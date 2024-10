Tentano il maxifurto di cosmetici, cinque giovani denunciate a Como

Nel pomeriggio di ieri, cinque giovani ragazze sono state denunciate dalla Polizia di Stato per furto di cosmetici in un noto centro commerciale della città. Le protagoniste, tre diciottenni e due diciassettenni, sono state colte in flagrante mentre cercavano di rubare prodotti di bellezza per un valore complessivo di circa 700 euro.

Il primo intervento degli agenti delle volanti è avvenuto intorno alle ore 16, quando sono stati allertati dal personale di vigilanza. Un addetto alla sicurezza aveva notato tre ragazze aggirarsi nel reparto profumeria con atteggiamenti sospetti. Dopo aver prelevato diversi cosmetici dagli scaffali, le giovani hanno tentato di uscire senza effettuare alcun acquisto. Gli articoli, del valore di circa 500 euro, erano nascosti nelle loro borse.

Il secondo episodio è accaduto alle ore 19.15, sempre nello stesso centro commerciale. Questa volta, due ragazze di 17 anni sono state fermate dopo aver rubato cosmetici per un valore di circa 200 euro. Anche in questo caso, il personale di vigilanza ha avvisato tempestivamente la Polizia, permettendo agli agenti di intervenire e identificare le autrici del furto. In entrambi i casi, la merce rubata è stata recuperata integra e restituita al legittimo proprietario. Le cinque ragazze sono state accompagnate in ufficio per essere identificate e denunciate all’Autorità Giudiziaria competente.