Undici chilometri di coda sulla A4 Milano-Brescia tra Capriate e Agrate

Alle 7:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Capriate e Agrate in direzione Milano, si registrano 11 km di coda in prossimità di un cantiere di lavori di ripristino della pavimentazione, all’altezza del km 147, dove il traffico transita su due corsie. In alternativa, a chi viaggia verso Milano/Torino si consiglia di percorrere la A35 Bre.Be.Mi, quindi la A58 TEEM per poi riprendere la A4.