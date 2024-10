Vertiporto e droni-taxi, anche Varese protagonista dei nuovi sistemi di mobilità area urbana

Nella prima giornata di Dronitlay, la manifestazione che si tiene a Bologna ed è dedicata al settore dei droni civili per uso professionale, presenti anche il sindaco Davide Galimberti ed il Dirigente del Comune Gianluca Gardelli.

“I droni professionali per trasporto di persone e merci stanno diventando ormai una realtà – ha sottolineato il sindaco Galimberti durante il suo intervento – Varese da tempo ha accolto la sfida esplorando le nuove frontiere del trasporto urbano aereo, che hanno molte importanti potenzialità per lo sviluppo delle nostre città. Il progetto allo studio per il nuovo hub cittadino adibito al trasporto di droni civili è infatti un’infrastruttura intermodale in un punto strategico, collocato nell’area delle stazioni per favorire l’integrazione delle diverse tipologie di trasporto”.

Sempre secondo Galimberti durante il suo intervento a Bologna: “Il nuovo vertiporto infatti muove dall’intento di creare uno snodo a livello territoriale per la mobilità su ruota, rotaia e aerea. Una città come la nostra in profonda trasformazione deve saper cogliere tutte le opportunità soprattutto nel campo della mobilità. Ma le potenzialità per queste nuove infrastrutture intermodali sono a tutto campo. Il nuovo hub riveste un ruolo importante come acceleratore di rigenerazione, completando la riqualificazione dell’area attraverso una forte spinta all’innovazione tecnologica. Si tratta di inoltre una forma di mobilità a emissioni zero in grado di dare un’ulteriore spinta allo sviluppo economico e turistico cittadino, per una città più connessa, basti pensare alle possibilità di utilizzo in occasione dei Giochi Olimpici o di grandi eventi internazionali, e con possibilità di impiego per emergenze sanitarie, favorendo il trasporto tempestivo di materiale sanitario”.