A Milano torna La Musica dei Cieli: tantissimi gli ospiti nazionali e internazionali

Dal 30 novembre al 21 dicembre torna La Musica dei Cieli, 28°edizione, con una serie di concerti gratuiti e a pagamento nelle chiese e nei teatri più suggestivi di Milano e provincia. Dal 1996 La Musica dei Cieli promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso una serie coordinata di concerti nei luoghi di culto e nei teatri della Lombardia, in particolare a Milano. La rassegna offre l’occasione di ascoltare musiche provenienti da tradizioni antiche o lontane e di riflettere sui nessi antropologici, come il sacro e la spiritualità, che i nostri tempi tendono a semplificare e ad omologare ai processi di comunicazione.

Il linguaggio universale della musica può essere un ponte tra civiltà diverse e un’occasione d’incontro vero, non mediato da un dispositivo: in definitiva restituzione all’umano della competenza sull’umano.

Anche quest’anno il programma sarà costellato da artisti internazionali e nazionali.

Inaugurazione con “Crêuza de Mä” di Mauro Pagani che celebra i quarant’anni dalla pubblicazione dell’album omonimo, scritto da Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani.

Si prosegue con il sound ipnotico dell’Armenian Gurdjieff Ensemble – guidato da Levon Eskenian e dal pianista Lusine Grigoryan – con i timbri dal sapore bizantino del The Bulgarian Voices Angelite e con l’abbraccio artistico tra l’italo palestinese Nabil Bey e il pugliese Fabrizio Pepoli. Un folk senza precedenti troverà spazio nelle note del britannico Sam Lee e nel nuovo viaggio estatico di Justin Adams e Mauro Durante. Poi ancora la poesia della giovane pianista Frida Bollani, lo studio incessante del significato spirituale che intercorre tra spazio e suono di Dimitri Grechi Espinoza, i confini tra sacro e profano tracciati dal duo catalano Tarta Relena e i ritmi mediterranei racchiusi nel suono di Raiz e Radicanto. Civiltà e ritualità apparentemente distanti tra loro, troveranno un punto di incontro grazie alla vertiginosa vocalità di Sainkho Namtchylak, ai ritmi frenetici dell’artista africana Fatoumata Diawara, a rituali mistici sufi intonati dalle Deba, al viaggio musicale intrapreso da Antonella Ruggiero che evidenzierà la musica sacra di tutto il mondo e al momebto di condivisione e felicità appartenente a tutti i popoli riproposto da Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani.

CALENDARIO CONCERTI

MAURO PAGANI – “CRÊUZA DE MÄ IN TOUR” (La Musica dei Cieli preview)

30 Novembre 2024, ore 21:00

Conservatorio di Milano – Via Conservatorio 12, Milano

Biglietti disponibili su Ticketone

A quarant’anni dalla pubblicazione dell’album “Crêuza de Mä”, scritto insieme a Fabrizio De Andrè, Mauro Pagani ha deciso di salpare per una nuova avventura e rivivere le avvolgenti sonorità senza tempo e senza spazio narrate dall’album.

LEVON ESKENIAN AND LUSINE GRIGORYAN – “MUSICIANS OF THE GURDJIEFF ENSEMBLE”

3 Dicembre 2024, ore 20:00

Basilica di San Vittore al Corpo – Via San Vittore 25, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Una musica di confine tra Oriente e Occidente, intrisa di misticismo, ipnotica e sospesa nel tempo, interpretata dall’Armenian Gurdjieff Ensemble, guidato da Levon Eskenian e dal pianista Lusine Grigoryan.

THE BULGARIAN VOICES – “ANGELITE”

4 Dicembre 2024, ore 20:00

Basilica di San Vittore al Corpo – Via San Vittore 25, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Ventiquattro voci femminili in uno degli ensemble più celebri della world music storica. Timbri dal sapore bizantino, ritmi di origine medievale, il fascino universale di una musica che tocca e commuove.

SAM LEE

7 Dicembre 2024, ore 21:00 – CAMBIO ORARIO

Chiesa San Bernardino alle Monache – Via Lanzone 13, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Cantante e arrangiatore innovativo, Sam Lee ogni volta ridefinisce il folk-songwriting britannico, frantuma i confini del canone e fonde la musica tradizionale con quella contemporanea.

NABIL BEY & FABRIZIO PIEPOLI – “GHIBLI”

8 Dicembre 2024, ore 20:00 – CAMBIO DATA

Chiesa San Bernardino alle Monache – Via Lanzone 13, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Un concerto che vede unite due delle voci più importanti della world music italiana. Un abbraccio artistico tra l’italo palestinese Nabil Bey e il pugliese Fabrizio Pepoli che racconta l’unione e la fratellanza, intavola un dialogo di speranza e si fa portavoce di una nuova storia di pace e convivenza.

JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE – “SWEET RELEASE”

8 Dicembre 2024, ore 20:00 (opening act: Dimitri Grechi Espinoza)

Chiesa Cristiana Protestante – Via Marco de Marchi 9, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

19 Dicembre 2024, ore 20:30 – CAMBIO VENUE

Chiesa Parrocchiale di San Guglielmo – Via Fametta, Castellazzo – Bollate (MI)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Dopo tre anni di tournée in tutto il mondo con Still Moving, Justin Adams e Mauro Durante intraprendono con Sweet Release un nuovo viaggio estatico tra blues, pizzica, taranta, chitarra, violino e tamburi per un folk senza precedenti, ipnotico e globale.

FRIDA BOLLANI MAGONI

8 Dicembre 2024, ore 17:00

Chiesa di San Giuseppe – Via Milano 99, Cologno Monzese (MI)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

9 Dicembre 2024, ore 20:00

Chiesa San Vincenzo in Prato – Via Daniele Crespi 6, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Tra cover preziose e composizioni originali, la giovane pianista Frida Bollani Magoni trasporta il pubblico in un suo mondo incantato, sempre sorprendente e poetico.

DIMITRI GRECHI ESPINOZA – “OREB/IL SIGNIFICATO SPIRITUALE DEL SUONO”

8 Dicembre 2024, ore 16:00

Cascina Linterno – Via Fratelli Zoia 194, Milano

Ingresso con prenotazione obbligatoria sul sito www.cascinalinterno.it

Il sax di Dimitri Grechi Espinoza traccia i confini del significato spirituale che intercorre tra lo spazio e il suono, riportando la musica alla sua originaria funzione di “dialogo” con il Sacro.

RAIZ & RADICANTO DUO

Lunedì 9 dicembre 2024 – ore 21.00

Parrocchia di San Bernardo – Piazza Don Aldo Pagani, Fraz. Cassina Nuova – Bollate (MI)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Musica immaginaria mediterranea: cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, fado portoghese, ritmi nordafricani, mediorientali e asiatici si intrecciano a ritmi cadenzati. Gli echi delle corde, delle pelli e dei papiri, scivolano come rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine.

TARTA RELENA

11 Dicembre 2024, ore 20:00

Chiesa Sant’Antonio Abate – Via Sant’Antonio 5, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Viene dalla Catalogna il duo di voce ed elettronica Tarta Relena che nel progetto És pregunta affronta in modo inedito i temi del destino, la conoscenza e il mistero dell’ignoto, i labili confini tra sacro e profano.

SAINKHO NAMTCHYLAK – “MIDNIGHT BLUE”

(OPENING ACT: ALESSANDRO ASSO STEFANA)

12 Dicembre 2024, ore 20:00

Chiesa Sant’Antonio Abate – Via Sant’Antonio 5, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Originaria di Tuva, in Mongolia, Sainkho Namtchylak condurrà il suo pubblico in un viaggio in cui un canto rituale ed ornamentale, che attinge alle culture più antiche, si fonde con il moderno, libero e fluttuante suono della chitarra pizzicata da Li Xing.

ANTONELLA RUGGIERO – “SACRARMONIA”

ACCOMPAGNA ROBERTO OLZER, PIANOFORTE E ORGANO LITURGICO

15 Dicembre 2024, ore 16:00

Abbazia Morimondo – Piazza Municipio 6, Morimondo (MI)

Biglietti disponibili su Ticketone: 25,00 euro + diritti di prevendita

Un mosaico fitto di segnali e di stimoli intelligenti, un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la musica sacra di tutto il mondo, un’ideale colonna sonora dell’anima. Un progetto di Antonella Ruggiero racchiuso in un album prezioso.

FATOUMATA DIAWARA – SOLO SHOW

18 Dicembre 2024, ore 20:00

Chiesa Santi Gervaso e Protaso – Via Osoppo 2, Milano

Biglietti in vendita su Ticketone: 25,00 euro + diritti di prevendita

La musica africana contemporanea si incarna in Fatoumata Diawara, fusione di radici e sperimentazione. Melodie nitide e audaci, una visione profetica dell’Africa, un nuovo spazio espressivo dai ritmi frenetici.

DEBA – “SUFI SONGS AND DANCE BY THE WOMEN OF MAYOTTE”

19 Dicembre 2024, ore 21:00

Tempio Valdese – Via Francesco Sforza 12a, Milano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Tredici donne dell’Isola di Mayotte in Oceania che prendono spunto da rituali mistici sufi e cantano esclusivamente in arabo. Una danza energica e vibrante scandisce e accompagna la loro musica di abissi e maree.

PAOLO FRESU, DANIELE DI BONAVENTURA E LEILA SHIRVANI – “JAZZY XMAS”

Sabato 21 dicembre 2024 – ore 20:00

Conservatorio di Milano, Via Conservatorio 12, Milano

Biglietti disponibili su Ticketone

Il Natale di ognuno di noi è differente, ma è invece uguale il senso della felicità e di condivisione che appartiene ai popoli di tutti i continenti. Un trio intimo capitanato da Paolo Fresu, in compagnia di Daniele di Bonaventura e la straordinaria bellezza del suono angelico del violoncello di Leila Shirvani

