A Saronno 800 atleti in vasca per la 15esima edizione del Trofeo Master organizzato dalla Rari Nantes

Domenica 10 novembre va in scena la 15esima edizione del Trofeo Master organizzato dalla Rari Nantes Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno, la collaborazione di Saronno Servizi e con il sostegno dell’Avis comunale.

Si ritorna, dopo qualche anno, alla formula di una sola giornata: questo grazie all’utilizzo – per la prima volta per i master- della doppia vasca. Nella vasca esterna, infatti, sarà possibile il riscaldamento e il defaticamento per tutta la durata della manifestazione, che si svolgerà nella vasca principale. Maggiore spazio sarà quindi garantitoper ospitare i tantissimi atleti presenti.

Si sfideranno quasi 800 atleti affiliati a squadre prevalentemente lombarde e piemontesi, ma con rappresentanze provenienti dalle varie regioni d’Italia. Gli atleti master – vale a dire nuotatori over 25 under 100 che amano nuotare e ritrovarsi dentro e fuori la vasca- si sfideranno in circa 1400 gare e quasi 90 staffette.

Molte le gare in programma che vedono una carrellata di diverse specialità e distanze, nonché le consuete staffette 4×50. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria e le staffette. Premi alle prime sei Società classificate.

Molto l’interesse suscitato per una delle prime gare della stagione all’interno del circuito nazionale Supermaster. Lo staff di RNS insieme a tutti gli atleti e i collaboratori sono pronti ad organizzare il trofeo master con il consueto entusiasmo che contraddistingue tutta la squadra.

Il bar Stel all’interno dell’impianto sarà aperto per tutta la durata delle gare e sarà inoltre presente il banchetto dell’associazione “Il sogno di Lan” che sostiene il progetto “Swimming for safety” contro il rischio di annegamento infantile in Vietnam. Novità importante di quest’anno la collaborazione con il CFTO -Centro di Formazione Tirocinio Osteopatico facente parte di Aimo – Accademia italiana medicina osteopatica, che sarà presente con i propri studenti tirocinanti e tutor.