A Saronno il weekend è dolcissimo, con la grande Festa del cioccolato

Da oggi, venerdì 22 novembre, fino a domenica, dalle 10 alle 20, nel centro di Saronno arriva Choco moments, una grande festa del cioccolato.

Lungo corso Italia saranno allestiti i gazebo di produttori ed espositori dove oltre a degustare e ad acquistare il cioccolato in tutte le sue declinazioni, si potrà partecipare a show cooking, laboratori e lezioni per ogni età e per tutti i golosi e golosissimi.

Qui il programma degli eventi: