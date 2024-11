Ringiovanire dall’interno con l’ozonoterapia sistemica infusionale

Esiste un rimedio nuovissimo ed efficace che oltre ad avere effetti antinfiammatori e disintossicanti, è risultato di grande utilità per combattere i segni del tempo e dell’età. Ce ne parla il dottor Marino Corio, ematologo presso il Centro Baroncini di Sesto Calende.

“Si tratta dell’ozonoterapia sistemica infusionale (chiamata anche grande autoemo), un trattamento medico semplice e sicuro che consiste nel trattare un po’ di sangue prelevato dal paziente (da 50 a 150 cc) con opportune quantità e concentrazioni di ozono. Il sangue viene poi reinfuso subito, in un sistema a circuito chiuso, senza alcuna manipolazione esterna”.

Quali sono i campi di applicazione di questa metodica?

“La somministrazione sistemica di ossigeno-ozono ha un effetto rivitalizzante e migliora la circolazione sia cutanea sia degli organi interni. Ha effetto anti-infiammatorio e antidolorifico, inibendo i segnali di dolore e stimolando la produzione di endorfine e quindi trova applicazione in tutte le patologie che determinano una infiammazione sistemica (artriti, artrosi, artrite reumatoide, fibromialgia). Ne traggono beneficio anche i pazienti con arteriopatie, invecchiamento precoce, che soffrono di stress e stanchezza cronica. Migliorando anche la circolazione cerebrale, può alleviare alcuni disturbi dovuti a patologie quali demenza o Alzheimer, a terapie chemioterapiche e del post Covid. Infine ha un effetto disintossicante (in particolare sui metalli pesanti) e migliora il sistema immunitario rafforzando le nostre difese contro malattie infettive virali e batteriche (influenza, raffreddori, cistiti). Ma soprattutto migliora la circolazione sanguigna, aumentando i livelli di specifici metaboliti che favoriscono il trasporto di ossigeno da parte dei globuli rossi. Utile quindi sia nel trattamento di numerose patologie ma anche per chi vuole semplicemente stare meglio e combattere”.

Ma come funziona?

“Negli ultimi 25 anni – prosegue Corio – sono stati chiariti gli effetti biochimici dell’ozono sui globuli rossi, bianchi, sulle piastrine e sul plasma. L’ozono funge da stimolo per riattivare quei meccanismi di riparazione cellulare bloccati dalla malattia. Inoltre, questa è una scoperta più recente, migliora l’ossigenazione periferica tissutale: quindi è un potente trattamento anti-età perché combatte i radicali liberi e combatte lo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento cellulare”.

Quindi possiamo dire che oltre ad aiutare chi è malato, può donare benefici anche e soprattutto a chi è sano e vuole apparire giovane più a lungo?

“Certamente. Oggi infatti è utilizzato anche dalla medicina del benessere e nelle terapie estetiche. Migliorando l’ossigenazione dei tessuti, provoca la rigenerazione cellulare, migliora l’elasticità della pelle, la consistenza e la salute dei capelli, ha effetti anti-aging e combatte problemi come l’acne o la psoriasi”.

Quando ricorrere al trattamento?

“L’importante è affidarsi a mani esperte, anche se gli effetti collaterali o le controindicazioni sono davvero ridotte. Ovviamente, ogni organismo risponde in modo diverso però ci sono esami specifici che possono essere effettuati per valutare l’opportunità del trattamento, il giusto dosaggio e i risultati ottenuti. Nulla di empirico, quindi, perché esistono parametri oggettivi di valutazione”.

Un’ultima domanda all’ematologo: con quale frequenza va effettuato il trattamento?

“La prima fase prevede sedute settimanali, la fase del mantenimento varia da paziente a paziente, a seconda delle patologie o dello stato di salute”.

Un nuovo metodo, dunque, da sperimentare per migliorare la propria vitalità, ritrovare il benessere e, perché no, mostrarsi più giovani.

