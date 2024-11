Al via la 17esima edizione di Young, il salone si prepara ad accogliere 25mila studenti

L’attesa è terminata. Sta per partire la 17esima edizione di Young, il Salone internazionale dedicato all’orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro. Da giovedì 14 a sabato 16 novembre, i padiglioni del Centro Espositivo Lariofiere accoglieranno migliaia di giovani chiamati a scegliere il loro percorso di studi dopo la Terza media e post Diploma o che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro.

L’offerta sarà davvero ampia: saranno presenti, infatti, quasi 200 realtà tra italiane ed estere, tra le quali si evidenzia la crescita del numero di ITS che parteciperanno con i loro stand, accanto a quelli di tutte le Università lombarde, ma anche di numerosi Atenei con sede nel resto d’Italia, ma anche in Canada, Regno Unito, Svizzera e Malta. Particolare attenzione, in questa nuova edizione, sarà riservata anche al mondo delle aziende, affinché i giovani possano “toccare con mano” le opportunità di crescita professionale che possono offrire le imprese del territorio e quali sono i profili oggi più ricercati.

La compartecipazione di Regione Lombardia, con l’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione, è tra le novità di spicco del Salone e numerosi sono gli eventi organizzati da Regione che si svilupperanno durante le giornate della manifestazione. Si conferma, inoltre, la stretta collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, gli Uffici Scolastici Territoriali, le Amministrazioni provinciali, le Associazioni di categoria del territorio e gli Ordini professionali.

Il primo appuntamento in calendario sarà un anticipo al via della manifestazione, uno spettacolo fuorisalone, si terrà stasera alle 20.30, in Sala Porro, dedicato alla storia di WhatsApp e promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco. Ingresso libero, previa prenotazione.

Il sipario sulle iniziative – sono ben 160 quelle in programma – si alzerà ufficialmente giovedì 14 novembre, alle 9.30, in Sala Porro, con il convegno inaugurale “Generazioni Z e Alpha, tra ricerca di stabilità e voglia di cambiamento”: quali sono i valori e le aspettative dei giovani e cosa li differenzia dalle generazioni precedenti? Se ne parlerà durante la tavola rotonda a cura di Paolo Lipari, regista e professore all’Università di Bologna presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione, con i professori Ugo Morelli e Giuseppe Bonelli e la partecipazione di alcuni studenti.

Tra gli eventi più attesi rientra sicuramente quello in programma venerdì 15 novembre, alle ore 10 in Arena centrale, dal titolo “Le nuove prospettive dell’Intelligenza Artificiale nell’orientamento universitario. Progetti e applicazioni pratiche di questa nuova frontiera”: un appuntamento a cura di Regione Lombardia che vedrà la partecipazione dell’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, a cui seguiranno gli interventi di diverse Università lombarde, nello specifico Humanitas Medical University e Politecnico di Milano, Università Vita-Salute Ospedale San Raffaele, Università Carlo Cattaneo – LIUC, Libera Università di lingue e comunicazione – IULM, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi di Milano e Università degli Studi dell’Insubria.

Numerosi saranno i convegni che verranno proposti nell’arco dei tre giorni, tra cui alcuni curati dalla Camera di Commercio Como-Lecco, quali ad esempio “Mettersi in proprio…che impresa!” in programma giovedì 14 novembre, alle ore 9.15, in Sala Lario che si ripeterà anche venerdì 15, alle ore 14.30, sempre in Sala Lario.

Da segnalare anche l’appuntamento di sabato 16 novembre, alle ore 14.30, in Sala Lario, con la Lectio Magistralis “I mestieri del cinema e del teatro. Dai bozzetti alla scena: il percorso per diventare costumista” che vedrà ospiti i celebri costumisti Franca Squarciapino (Premio Oscar) e Maurizio Millenotti (vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento). Per conoscere il programma dettagliato di tutte le iniziative di orientamento post Diploma e dopo la Terza Media consultare il sito al link https://www.young.co.it/