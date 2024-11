Alla Galleria Boragno “Quando una foglia ingiallendo non cade”

Presentazione del libro “Quando una foglia ingiallendo non cade” di Roberto Emanuele Scollo, edito da PubMe. Un libro che parla di gesti semplici e lenti, della ricerca di una vita anonima, lontana dal trambusto e dalla convenienza. Lo presenterà, in un dialogo con l’autore, l’avvocato Paola Conti, presidente del Rotary Club di Saronno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.