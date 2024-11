Appicca le fiamme ad un cassonetto: denunciato a Bognanco

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno denunciato a piede libero un 62enne, residente in Ossola, per aver dato fuoco, senza alcun apparente motivo, ad un cassonetto dei rifiuti del comune. La chiamata, nel tardo pomeriggio dello scorso 31 ottobre, è arrivata alla Centrale Operativa dei carabinieri di Domodossola, dai Vigili del Fuoco intervenuti a Bognanco per spegnere un cassonetto dei rifiuti a cui era stato appiccato il fuoco. Arrivati sul posto i carabinieri hanno preso contatti con i Vigili del Fuoco, impegnati nelle fasi finali dello spegnimento dell’incendio, per poi iniziare a perlustrare le aree limitrofe alla ricerca di eventuali indizi o persone sospette che potessero essere riconducibili all’evento.

Così, a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incendio, i militari hanno riconosciuto il sindaco del paese che stava discutendo con un uomo. Avvicinatisi ai due è stato proprio il primo cittadino a dire ai militari che quel signore, visibilmente ubriaco, gli aveva confessato di essere stato lui ad appiccare il fuoco al cassonetto in plastica, con un accendino che aveva ancora in mano. Alla domanda sul motivo del gesto, l’uomo avrebbe risposto che tanto non lo avrebbe pagato lui il cassonetto. Il 62enne, già noto alle forze dell’ordine, ma anche in paese, per altri episodi di danneggiamento e per essere solito ad abusare di alcolici, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Verbania con l’accusa di incendio, per il quale dovrà anche risarcire il danno al comune di Bognanco.