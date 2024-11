Arte e musica contro la violenza: un pomeriggio di cultura e riflessione a Gazzada Schianno

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, domenica 24 novembre dalle ore 16.30 presso la Sala Consiliare di Villa de Strens, in via Matteotti 13/A, si terrà l’evento “Parole, Musica e Dipinti”.

Il pomeriggio inizierà con la presentazione del libro “Un Pugno di Niente” della gazzadese Adriana Tipaldi. L’autrice parlerà della storia dolorosa di una donna vittima di un uomo arido e senza scrupoli, insensibile a qualsiasi manifestazione del bello, del buono e dell’arte. Un’opera in cui la dicotomia tra avere ed essere, risulta essere il perno attorno al quale ruotano le due visioni dell’esistenza.

Accanto all’autrice, a moderare la presentazione del volume, vi sarà Silvio Della Porta Raffo, noto poeta, critico letterario e docente di lettere.

Durante la manifestazione sarà possibile ammirare i dipinti dell’autrice.

Seguirà il concerto del trio d’archi “Rose di Maggio”, tre giovani donne musiciste e amiche da sempre, che ci accompagneranno nella bellezza della musica con brani di Giuseppe Verdi, Tchaikovsky e Morricone.

Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (Viola e Soprano) e Caterina Cantoni (Violoncello) si sono dedicate alla musica sin da giovanissime.

Attraverso la letteratura, l’arte e la musica l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno vuole trasmettere alle donne e agli uomini un momento di riflessione e un messaggio di speranza e di rinascita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.