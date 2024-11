Babbo Natale arriva in elicottero al Museo Agusta di Cascina Costa

Babbo Natale arriva in elicottero al Museo Agusta: l’appuntamento per i più piccoli è per domenica 1° dicembre, alle 14.30, al museo di Cascina Costa di Samarate, via Agusta 506.

Nella giornata del 1° dicembre sarà anche inaugurato il mercatino dell’Avvento che rimarrà aperto per una settimana, fino a domenica 8.

Iniziativa promossa da Museo Agusto e Gruppo Lavoratori Seniores Agusta-Mv.