Concerto benefico a Varese per l’associazione Clinici Ehlers-Danlos Italia

Domenica 17 novembre al Teatro Santuccio il concerto dei 2Much per raccogliere fondi a favore della onlus nazionale che si occupa di una patologia rara

Domenica 17 novembre il Teatro Santuccio di Varese ospiterà il concerto benefico organizzato dall’associazione Clinici Ehlers-Danlos Italia.

La Onlus, nazionale ma che ha sede a Varese, propone il concerto del duo 2Much per raccogliere fondi per le proprie attività. L’offerta per il biglietto sarà di 7 Euro.