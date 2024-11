Da Regione Lombardia un milione di euro per sostenere l’informazione locale

Scade venerdì 22 novembre il bando da 1 milione di euro destinato a sostenere le emittenti televisive e radiofoniche locali e le testate giornalistiche online. «Un provvedimento attraverso il quale il presidente Fontana e la sua Giunta confermano il proprio impegno a favore dell’editoria locale – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione di Regione Lombardia – Un vero e proprio supporto sociale, come ha più volte sottolineato il governatore, utile e necessario per diffondere notizie in ogni zona del nostro territorio».

La dotazione finanziaria è suddivisa su due principali linee di intervento. Alle emittenti televisive e radiofoniche sono destinati 800.000 euro (650.950 euro per le televisioni e 149.050 euro per le radio). I restanti 200.000 euro andranno a favore delle testate giornalistiche online.

Nel rispetto delle tempistiche della chiusura dell’esercizio finanziario 2024, le domande per accedere a queste risorse potranno essere presentate fino alle ore 12 del 22 novembre.

I dettagli specifici del provvedimento sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) n. 44 Seo del 28 ottobre 2024.