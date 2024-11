Domenica 17 novembre apre il mercatino solidale di Good Samaritan ODV

Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di natale

Inizia la stagione invernale e natalizia e, con lei, le aperture del mercatino solidale di Good Samaritan ODV, con l’obiettivo di sostenere uno dei principali progetti dell’associazione: la Cooperativa Wawoto Kacel (“camminiamo insieme”) che dà lavoro a circa 50 donne vulnerabili, sieropositive, reduci di guerra.

Inauguriamo le aperture (che si terranno ogni week end a partire dal 30 novembre) con un bellissimo laboratorio di lettura e giochi per bambini condotto dal gruppo “Tra le righe” che coinvolgerà i bambini con le fiabe africane di Nelson Mandela. Il laboratorio è libero e si terrà presso il mercatino sito in via Santa Maria 20 a Brunello.

Lo shop solidale dell’associazione apre domenica 17 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, e vi invita a conoscere i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e a scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza.

Le novità sono tantissime: a partire dai pacchi natalizi, già disponibili, realizzati con prodotti artigianali africani e prodotti alimentari italiani d’eccellenza; dalla nuova oggettistica realizzata a mano dalle donne, alle agende 2025 ricoperte in tessuto wax. Nuovissimi modelli di collane di carta completano le proposte innovative che le donne di Gulu continuano a suggerire. Il progetto infatti è in grande fermento: le donne hanno potuto usufruire di corsi di aggiornamento con nuove tecniche di realizzazione dei prodotti, la Cooperativa ha ampliato la strumentazione necessaria alla produzione e sono stati inoltre rinnovati i locali. L’impegno di Good Samaritan ODV è continuo e garantisce, grazie alle vendite del mercatino, servizi importanti come cure mediche, cibo adeguato e una dieta variegata, supporto psicologico e piccoli progetti di microcredito.

Le prossime aperture del mercatino solidale:

sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

sabato 7/14/21 e domenica 8/15/22 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Ricordiamo che sabato 7 dicembre alle 21.00 ci sarà il concerto di Natale con la Compagnia della Gru e, dallo stesso giorno, per i week end 7-8 e 14-15 presso i locali adiacenti alla Chiesa di Santa Maria Annunciata, sarà possibile visitare la mostra di presepi originali e meravigliosi, realizzati da un nostro caro sostenitore e artista.

Wawoto Kacel: un progetto per le donne

In 25 anni di attività GOOD SAMARITAN ODV ha osservato la fragilità e i bisogni comuni delle donne evidenziando tanta solitudine, distacco dalla vita sociale, malattie e vulnerabilità spesso difficili da gestite. Ma ha anche saputo riconoscere le potenzialità inespresse delle donne, la loro sensibilità artistica e le risorse incredibili di chi nella vita ha vissuto ai margini. Per questo ha contribuito alla nascita della Cooperativa Wawoto Kacel, unendo il mondo dell’artigianato a quello dell’integrazione sociale. Le donne che fanno parte di questa realtà conservano la tradizione del lavoro manuale ma, grazie a corsi di formazione e aggiornamento, innovano le tecniche di produzione, diversificano le proposte creative, conciliando così un prodotto di qualità e un design innovativo.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di lavoro inclusivo, l’autonomia economica, l’inclusione sociale e l’emancipazione delle donne che soffrono di patologie come AIDS, poliomielite e che in questo modo riescono a garantire la sopravvivenza della loro famiglia.