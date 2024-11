Il pubblico del MIV “rapito” dal documentario di Pichler: “Gli orsi, vicini di casa complessi”

Forte, emozionante e denso di spunti di riflessione. “Pericolosamente Vicini,” il nuovo documentario dell’altoatesino Andreas Pichler, ha lasciato un segno nel pubblico del MIV di Varese ieri sera, lunedì 4 novembre, nell’ambito di Glocal Doc, iniziativa promossa all’interno di Festival Glocal che si rivolge a documentari che raccontano storie locali che diventano globali.

Vincitore del Prix Italia 2024, “Pericolosamente Vicini” esplora con delicatezza e profondità la complessità della convivenza tra la popolazione e gli orsi che popolano le Alpi e il Trentino. Un racconto, quello di Pichler, che parte da lontano, nel 2020, ben prima della tragica morte del ventiseienne Andrea Papi, ma che da lì parte e si sviluppa per descrivere una realtà iniziata nel 2003, quando la provincia autonoma di Trento, con il sostegno di un finanziamento europeo, lanciò un ambizioso progetto di ripopolamento. Iniziativa che ha presto portato a un sorprendente aumento della popolazione di orsi, rendendo più frequenti gli incontri con l’uomo e sollevando questioni legate alla presenza di esemplari definiti “problematici.”

E’ in questa complessità che Pichler riesce a cogliere la tragedia che colpisce entrambi i mondi: quello umano e quello animale, non offrendo però soluzioni semplicistiche. Ognuno ha voce, e le ragioni di tutte le parti sono rappresentate in modo autentico: dagli abitanti delle valli, spesso impauriti e segnati, agli allevatori che temono per il bestiame e si sentono abbandonati, agli animalisti (escludendo le frange più estremiste), che ricordano che il pianeta non è esclusivamente dell’uomo. E poi ci sono i ranger e i veterinari, impegnati in un compito delicato, chiamati a tutelare sia gli orsi sia la sicurezza delle persone. Il cuore del film è affidato a loro, o forse sono loro stessi a conquistarlo, con la serietà delle loro parole, la competenza che trasmettono e la consapevolezza della difficile posizione che occupano.

Interrogato sul suo di punto di vista, invece, Pichler risponde quasi invitando il pubblico a una seconda visione: «Il mio punto di vista, sebbene emerga in modo sottile, era intenzionalmente messo da parte. Nel documentario ci sono già molteplici prospettive diverse, ed era importante dare spazio a tutte queste voci».

A rispondere alle domande più tecniche sul palco del MIV sono stati anche Adriano Martinoli, professore dell’Università dell’Insubria, ed Eleonora Franzetti della Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano), organo tecnico che promuove la posizione ambientalista del CAI.