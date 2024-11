Il prossimo weekend screening gratuiti nelle pazze del Varesotto per l’Epatite C

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, nelle principali piazze del Varesotto, saranno presenti camper attrezzati per offrire gratuitamente il test rapido per l’Epatite C (HCV) eseguibile con il prelievo di una semplice goccia di sangue dal dito.

L’iniziativa di Regione Lombardia denominata ‘Ci metti più a dirlo che a farlo!‘ è rivolta ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 (35-55 anni). Vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per contrastare una patologia spesso silente, ma che rappresenta una delle principali cause di cirrosi e tumore al fegato.

In pochi minuti sarà possibile conoscere il risultato del test. In caso di positività, gli operatori forniranno tutte le informazioni necessarie per approfondimenti diagnostici e terapeutici.

Oltre 150.000 casi in Lombardia

L’Epatite C cronica da HCV è un’infezione che colpisce tra l’1% e l’1,5% della popolazione italiana, con circa 150.000 casi stimati in Lombardia, molti dei quali ancora non diagnosticati.

Grazie ai progressi della medicina, oggi è possibile guarire dall’HCV con trattamenti di 8-12 settimane, efficaci in oltre il 95% dei casi. Lo screening rappresenta uno strumento fondamentale per identificare precocemente i pazienti affetti e prevenire complicazioni gravi, come cirrosi e tumore del fegato. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, a cui Regione Lombardia ha aderito con impegno e che prevede che ai cittadini che accedono ai Punti Prelievo e ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, venga proposto lo screening gratuito per HCV tramite prelievo di sangue. Finora con questa modalità sul territorio di Regione Lombardia sono stati effettuati 598mila test di screening HCV.

il camper sarà presente nel territorio di ATS Insubria

ASST Valle Olona –> Sabato 30 novembre 2024, dalle 10 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio

ASST Sette Laghi –> Sabato 30 novembre 2024, dalle 14 alle 18 in piazza Trieste a Varese