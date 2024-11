La Banda di Gerenzano festeggia Santa Cecilia, ed è festa per tutto il paese

Anche quest’anno il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano ha festeggiato la patrona della musica, Santa Cecilia.

Domenica 24 novembre come da tradizione il Corpo musicale si è recato in corteo al Cimitero per depositare la corona di fiori a tutti i defunti del corpo musicale stesso. Di ritorno, sempre in corteo per le vie del paese a suon di musica, i musicisti si sono recati alla chiesa parrocchiale per la Messa solenne.

«Molto emozionante e coinvolgente ascoltare i brani suonati dal Corpo musicale durante la funzione religiosa dedicata a Santa Cecilia – dice Miriam Busnelli

vicepresidente del Corpo musicale – La celebrazione è sempre molto sentita e l’acustica eccellente».

All’uscita di chiesa, dopo la celebrazione, ancora musica con alcuni brani sul sagrato, foto di gruppo e poi tutti al pranzo per condividere momenti di gioia e spensieratezza.

«Questa festa è un momento in cui i membri del corpo musicale, musicanti e majorettes, ma anche i soci storici e i sostenitori, condividono i valori dell’amicizia, della generosità, della solidarietà e della musica. È molto importante che la tradizione bandistica non perda vitalità e sia sempre più presente nella nostra comunità come simbolo di cultura e socialità».

E a proposito di socialità, nel mese di dicembre il Corpo musicale inaugurerà il periodo delle feste suonando a “Accendiamo il Natale” di domenica in paese, e nei giorni successivi sarà presente ai diversi eventi, tra i quali il concerto di Natale di venerdì 20 dicembre e la tradizionale Piva la notte di Natale per le vie del paese.