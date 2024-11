La magia del Natale torna a brillare con le 850 mila lucine di Leggiuno

Dal 5 dicembre al 6 gennaio l’incanto delle Lucine di Natale torna a risplendere a Leggiuno, con un suggestivo percorso fiabesco lungo circa un chilometro. Patrocinato anche quest’anno dal Comune di Leggiuno, il centro del borgo aprirà nuovamente le sue porte ai visitatori per accoglierli in un meraviglioso villaggio incantato, popolato da incredibili installazioni e creature luminose.

Per respirare la magia delle Feste, infatti, Leggiuno si vestirà di oltre 850.000 luci LED, 150mila in più rispetto all’edizione del 2023. Le installazioni, realizzate interamente a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell’evento, decoreranno anche quest’anno un percorso straordinario che si snoderà tra le grotte glaciali, castelli incantati, alberi e animali del bosco. A questi elementi si aggiungeranno tante nuove e spettacolari attrazioni, tra cui i Crocus delle Meraviglie, i Rampicanti Fatati e il Tunnel di Fiori, insieme ai piccoli dettagli quali funghi e lumachine luminose che renderanno ancora più magica l’atmosfera.

Si rinnova anche l’impegno per la sostenibilità: tutte le creazioni fantasiose che adorneranno l’area, infatti, sono frutto di un lavoro artigianale attento e realizzato con materiali di recupero, tra cui plastiche riciclate e scarti edilizi. Inoltre, non mancherà il prezioso supporto di un partner tecnico per alimentare le luci dell’evento grazie a un impianto fotovoltaico potenziato e festeggiare un Natale non solo gioioso, ma anche ecologico.

Ma le novità non finiscono qui: per rendere i collegamenti ancora più semplici, i visitatori potranno usufruire di un nuovo parcheggio e di un servizio navetta gratuito, che sarà operativo tutti i giorni dalle 16:30 alle 22:30 e che quest’anno collegherà anche l’Eremo di Santa Caterina del Sasso con la manifestazione. Grazie a questa soluzione, sarà ancora più facile scoprire questi due luoghi magici in un’unica giornata.

Irrinunciabile, infine, un’offerta gastronomica ampliata e ricca di piatti da gustare, dai pizzoccheri alle zuppe fumanti, oltre agli sfizi più golosi come la cioccolata calda e alle bevande calde come il vin brulé, per ristorarsi anche nelle giornate più fredde.

Con soli due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre, le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni, da giovedì 5 dicembre a lunedì 6 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22.30). L’ingresso è solo su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili a un prezzo speciale online sul sito www.lucinedinatale.it. Anche quest’anno si rinnova la possibilità di acquistare il biglietto Open, che consente di organizzare la propria visita in totale libertà e senza la necessità di selezionare una data e una fascia oraria specifica al momento dell’acquisto.

Lucine di Natale: una storia di famiglia

L’iniziativa delle Lucine ha radici lontane e nasce da un’idea di Lino Betti, che racconta di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Era il 1999 e da quel giorno la collezione ha continuato a crescere e ad arricchirsi, fino superare oggi gli 850.000 mila LED. Dal primo fascio di lucine, la strada fatta è tanta e oggi la manifestazione è un appuntamento irrinunciabile per grandi e piccini, una tradizione ormai consolidata per regalare l’emozione di un magico Natale.

Per aggiornamenti e informazioni:

Sito web: www.lucinedinatale.it

Pagina FB: @LucineDiNatale.it

Instagram: @lucinedinatale.it

TikTok: @lucinedinatale.it