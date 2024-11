L’Isola che non c’è di Saronno presenta il libro “La felicità è un dono” del filosofo Marco Annoni

Venerdì 8 novembre alle 21 nella Sala Bovindo di Villa Gianetti, l’associazione L’Isola che non c’è propone un incontro con il filosofo Marco Annoni, che presenta il suo libro “La felicità è un dono – Perché l’altruismo intelligente è la scelta migliore che puoi fare”.

Saronnese, esperto di bioetica e ricercatore, Marco Annoni ha conseguito due dottorati di ricerca in Filosofia della scienza e in Fondamenti etici e teorici delle scienze della vita” e attualmente collabora con diverse istituzioni nel campo della bioetica.

Nel suo libro un appassionato appello a donare (beni, tempo, se stessi) per dare un senso alla propria vita.

In un mondo dilaniato da diseguaglianze feroci, fare del bene somiglia a “un sasso nello stagno dell’indifferenza”, come si legge nella prefazione di Telmo Pievani, che definisce eccellenti le argomentazioni di questo libro unico nel panorama italiano. La felicità è un dono, ed è davvero così, perché fare del bene fa bene innanzitutto a se stessi. Chi dona il proprio tempo, il proprio denaro o il proprio sangue pone le basi per condurre un’esistenza più ricca di significato e anche, a sorpresa, più sana e più longeva.

A suggerirlo sono le neuroscienze cognitive e la biologia evoluzionistica: gli studi recenti mostrano come le azioni generose e solidali abbiano effetti concreti per la persona che le compie a livello fisico e psicologico. Marco Annoni racconta con un linguaggio chiaro e affascinante quanto l’altruismo rappresenti una chiave fondamentale per costruire una vita densa di umanità. Ma anche la donazione richiede consapevolezza. Scrive Pievani: «Troviamo in questo libro la migliore difesa dell’altruismo intelligente, cioè non meramente emotivo e istintuale, non autolesionista, non sprecone.»

Attraverso dati e aneddoti, l’autore guida tra le immense possibilità del dono, pensando alle persone meno fortunate del proprio quartiere oppure al benessere del pianeta e degli animali o ancora al progresso della ricerca scientifica. Basta un gesto anche piccolo per diventare persone migliori e più felici. Il libro fa parte della collana Scienze per la vita, ideata e diretta da Eliana Liotta.