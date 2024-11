Nasce l’associazione Scrittori in Varese: sabato 23 novembre si presenteranno in corso Matteotti

È nata l’associazione Scrittori in Varese con lo scopo di far conoscere le opere degli autori varesini.

Sabato 23 novembre saranno presenti con un tavolo informativo all’inizio di Corso Matteotti a Varese dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.

I volumi mostrati non saranno in vendita, ma in esposizione. Ciascun titolo potrà essere acquistato on line o ordinato in libreria.