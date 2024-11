Nella giornata delle Forze Armate, Emergency lancia anche a Saronno la campagna “R1pud1a”

Anche Saronno protagonista nel primo giorno della campagna “R1pud1a” promossa da Emergency. Ieri mattina anche Emergency Saronno ha portato in piazza un flash mob per ribadire il ripudio alla guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

«L’Italia ripudia la guerra – spiegano i volontari di Emergency Saronno – Lo ribadisce con forza la campagna “R1pud1a” di Emergency che ha preso il via il 3 novembre in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate: in oltre 60 città italiane si sono riuniti i volontari dell’associazione per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”».

In un momento in cui la guerra sembra inevitabile e sono 56 i conflitti aperti nel mondo, l’appello di Emergency diffonde il messaggio della nostra Costituzione. L’associazione dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi, curando, in tutte le sue strutture oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Oggi l’organizzazione è presente in 8 Paesi del mondo, tre dei quali con un conflitto in corso: il Sudan, l’Ucraina e la Striscia di Gaza in Palestina. Proprio grazie alla sua esperienza sul campo Emergency afferma, ancora una volta, che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva.

«La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – conclude Emergency nel suo appello – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora “lettera viva”».

Alla campagna “R1pud1a” possono aderire singoli cittadini, scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali.

Come aderire: Sul sito di Emergency sono disponibili gli strumenti per agire. L’invito è a diffonderli e a seguire le iniziative di questa campagna. «Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia». emergency.it/ripudia