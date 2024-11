Oltre 5.000 opportunità di lavoro in tutta Italia con Openjobmetis per il periodo natalizio

Con l’arrivo delle festività natalizie, cresce la domanda di personale stagionale in tutta Italia. Anche nel 2024 il Natale si conferma dunque un periodo ricco di opportunità professionali: con Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra i primi player del settore in Italia, sono oltre 5.000 le posizioni aperte in numerosi ambiti.

In particolare, i settori che devono far fronte all’aumento dell’attività, sono quelli della Logistica, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e della vendita al dettaglio. Un’occasione importante, dunque, per chi desidera entrare nel mondo del lavoro o per chi cerca un impiego stagionale.

Il clima di condivisione tipico del Natale spinge in modo particolare il settore della Logistica e del Confezionamento Alimentare. Openjobmetis ha infatti più di 1.800 posizioni aperte per magazzinieri e addetti all’imballaggio, figure chiave per sostenere la catena di approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti durante le festività.

Anche il settore della GDO richiede numerose Risorse Umane, con oltre 1.150 posizioni per cassieri, banconisti, scaffalisti e inventaristi, necessari per gestire l’afflusso di clienti nei supermercati e ipermercati durante il periodo natalizio.

Ma le opportunità non si fermano alla Logistica e alla GDO. Openjobmetis offre anche circa 950 posizioni nel settore retail, alla ricerca di addetti alle vendite e commessi, e oltre 800 posizioni nel comparto produzione, con ruoli per operai di produzione e manutentori meccanici.

“Il mercato del lavoro stagionale natalizio continua a rappresentare uno snodo fondamentale per le imprese e una porta di ingresso nel mondo del lavoro per tanti – commenta Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis -. Nonostante il contesto economico complesso, le aziende mantengono un atteggiamento positivo e proattivo, concentrandosi su settori cruciali per il periodo natalizio, come la logistica e la vendita al dettaglio. La somministrazione rappresenta una soluzione che consente alle persone di mettersi alla prova in ambiti diversi e, in molti casi, di avviare un percorso che può trasformarsi in un contratto stabile nel medio-lungo periodo“.

Tutte le offerte di lavoro sono disponibili sul sito www.openjobmetis.it.