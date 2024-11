Oltre 9.000 led pronti ad accendersi alla Casa di Babbo Natale di Malnate

Saranno oltre 9.000 i led che comporranno le illuminazioni della Casa di Babbo Natale di Malnate. Domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 16:30, in Via Garibaldi 25, si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa di Luca, un privato cittadino malnatese che, come già fatto l’anno scorso, lascerà libero accesso nella sua corte per osservare l’illuminazione natalizia della sua casa.

Ci saranno sorprese e regali per i bambini che parteciperanno all’evento inaugurale