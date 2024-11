Oltre un miliardo di euro e quasi 20.000 addetti: è il valore economico della cultura nel Varesotto

Oltre un miliardo di euro: è l’impatto economico che la cultura ha nel territorio varesino.

I dati sono stati divulgati dall’assessore regionale Francesca Caruso in occasione del convegno ‘InnovaCultura. Cultura, creatività e innovazione per interpretare il presente e immaginare il futuro’ : « La cultura genera in Lombardia circa 29 miliardi di euro e, con 366.000 addetti, la nostra Regione si colloca ai vertici del panorama culturale italiano. Milano, in particolare, con 18 miliardi di valore aggiunto e oltre 200.000 occupati, è una capitale culturale che attira talenti, investimenti e idee da tutto il mondo. In Italia operano 284.000 imprese, di cui 33.000 non-profit. Gli occupati sono quasi 23.000. Numeri che richiamano un’enorme responsabilità per un settore sempre più centrale nello sviluppo economico e sociale del Paese».

«Un settore – ha aggiunto l’assessore – che ha saputo reinventarsi, incorporando tecnologie all’avanguardia e preparandosi a cogliere le opportunità offerte dal digitale e dall’Intelligenza Artificiale. È proprio su queste basi che è nata la misura ‘InnovaCultura’, per la quale Regione Lombardia ha stanziato 6 milioni di euro, finanziando 49 progetti nelle 12 province. Alcuni progetti, in particolare, rendono possibile una fruizione più interattiva dei beni culturali lombardi».

IMPATTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE – Per quanto riguarda l’impatto economico e occupazionale nelle singole province in ambito culturale, secondo il rapporto ‘Io sono cultura 2024’, realizzato da Symbola, l’area metropolitana di Milano domina con un valore aggiunto di 18,8 miliardi di euro e 207.781 occupati.

Di seguito i dati delle altre province:

-Brescia: 1,9 miliardi di euro, 28.406 occupati

-Bergamo: 1,7 miliardi di euro, 27.874 occupati.

-Monza Brianza: 1,5 miliardi di euro, 23.075 occupati.

–Varese: 1,2 miliardi di euro, 19.935 occupati.

-Como: 883 milioni di euro, 14.697 occupati.

-Mantova: 589 milioni di euro, 11.180 occupati.

-Pavia: 522 milioni di euro, 9.404 occupati.

-Lecco: 476 milioni di euro, 7.331 occupati.

-Lodi: 485 milioni di euro, 4.316 occupati.

-Cremona: 437 milioni di euro, 7.313 occupati.

-Sondrio: 174 milioni di euro, 3.102 occupati.