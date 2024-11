Orientamento scolastico: il calendario degli “open day” degli istituti superiori

Partiranno a gennaio i termini per le iscrizioni a scuola, che saranno preceduti da un intenso calendario di open day, organizzati da tutte le scuole presenti nella provincia di Varese, siano esse pubbliche o private.

Gli open day permetteranno ai ragazzi che devono scegliere il proprio percorso formativo e alle loro famiglie, di fare un primo tour esplorativo delle scuole e si avere esperienze dirette come mini laboratori o lezioni su prenotazione.

Provincia di Varese dedica la pagina del sito istituzionale proprio al tema dell’orientamento per il ciclo superiore.

In questo articolo presentiamo il calendario degli open day degli istituti che hanno aderito al nostro SPECIALE ORIENTAMENTO.

Sei un scuola e vuoi aderire allo speciale?

Speciale orientamento scolastico: VareseNews a fianco delle scuole

OPEN DAY DEL MESE DI NOVEMBRE

ACOF – Busto Arsizio

Primi appuntamenti con le porte aperte agli Istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani, così come in The International Academy. Un tour dedicato a giovani e famiglie.

Ragazzi e genitori, accedendo alla programmazione delle visite guidate sul sito www.acof.it, potranno iscriversi agli Open Day del 9 e 30 novembre, 13 dicembre e 11 gennaio.

ISIS Keynes Gazzada Schianno

L’ISIS Keynes di Gazzada Schianno è pronto ad accogliere i nuovi studenti e le loro famiglie durante gli Open Day di sabato 9 novembre e sabato 14 dicembre 2024.

