Possibili nevicate, la polizia di Varese intensifica i controlli sulle gomme da neve

Domani, giovedì 21 novembre, le previsioni indicano possibili nevicate anche a bassa quota. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo delle gomme da neve o delle catene a bordo del proprio veicolo.

In queste ore la Polizia locale è impegnata nel controllo del rispetto della normativa per la sicurezza stradale in inverno. Si raccomanda comunque prudenza in caso di nevicate e cattivo tempo.