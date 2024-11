Rinviata la presentazione del nuovo libro di Daria Bignardi a Varese

Per una indisposizione dell’autrice Daria Bignardi l’evento di presentazione del libro “Ogni prigione è un’isola” di stasera, martedì 19 novembre, sarà rimandato a data da destinarsi.

La data di recupero sarà comunicata non appena possibile e nell’eventualità in cui chi ha prenotato il proprio posto non riesca a partecipare può scrivere alla mail varese@ubiklibri.it.

Le prenotazioni in essere rimangono valide per il nuovo incontro.