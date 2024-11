Riparte #ioleggoperché con quasi 500 scuole varesine aderenti

Parte sabato 9 novembre in tutta Italia la nona edizione di #ioleggoperché, il progetto di educazione e di promozione della lettura organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Per un’intera settimana, fino a domenica 17 novembre, ogni cittadino può aderire a questa maratona di solidarietà recandosi in una delle quasi 4mila librerie aderenti ‐ di cui 51 si trovano tra Varese città e provincia (elenco qui) – per donare un libro a una delle 28.285 scuole partecipanti. Nel Varesotto sono 471 le scuole di ogni ordine e grado, che hanno aderito a #ioleggoperché nel 2024, cui si aggiungono 17 asili nido su 350 su scala nazionale (qui l’elenco completo delle scuole e qui degli asili nido).

Al termine dell’iniziativa gli editori raddoppieranno i libri donati dai cittadini alle scuole con la propria donazione.

Per 8 giorni, dal 9 al 17 novembre, nelle librerie saranno presenti oltre mille “Messaggeri di #ioleggoperché”: lettori forti, studenti, insegnanti, genitori, nonni e bibliotecari che affiancheranno i librai, consigliando il titolo giusto da donare e condividendo la loro passione per i libri e la lettura.

L’iniziativa è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

“Le biblioteche scolastiche rappresentano un investimento prezioso per il futuro di tutti, sono “infrastrutture di lettura” in cui bambini e ragazzi possono scoprire il piacere del leggere. Questo ha ancora più valore per chi non ha accesso ai libri in famiglia – ha dichiarato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta –. Siamo quindi profondamente grati al Presidente della Repubblica per il suo sostegno, che ancora una volta dimostra quanto questo progetto sia ormai parte integrante del tessuto scolastico e sociale del nostro Paese”.

Per il nono anno consecutivo, infatti, a #ioleggoperché è stata assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica “quale suo premio di rappresentanza”, insieme con “l’augurio per il successo dell’iniziativa”.

Scuole e librerie saranno protagoniste grazie al contest di quest’anno, “Il futuro inizia con un libro”. Per ragazzi, docenti e librai via libera alla creatività per organizzare le migliori attività per promuovere le donazioni alla propria biblioteca scolastica. Come ogni anno, 10 scuole dei quattro gradi scolastici (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado), verranno premiate con 10 buoni acquisto da 1.000 euro ciascuno da spendere in libri. Inoltre, per incentivare e rafforzare l’adesione degli istituti scolastici nel Sud Italia, quest’anno viene introdotto un undicesimo premio, sempre del valore di 1.000 euro, destinato alla scuola che dimostrerà il maggior coinvolgimento e creatività in quei territori.

E non solo. Tutte le librerie sono invitate ad allestire le loro vetrine per #ioleggoperché, lanciando una sfida a chi vuole lasciare il segno in questa edizione: acquistare tutti i libri esposti per donarli a una scuola. Con #iosvuotolavetrina, le librerie avranno l’opportunità di dare visibilità alla campagna e compiere un gesto concreto a favore delle biblioteche scolastiche, coinvolgendo tutta la comunità.