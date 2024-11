Sabato 16 novembre circolazione vietata sulla SP 46 a Venegono Inferiore

Per lavori di manutenzione, è prevista la sospensione temporanea del traffico veicolare sulla S.P. 46 “Malnate-Tradate della Valle dell’Olona” a Venegono Inferiore, in Via Alessandro Manzoni, dal chilometro 5+750 al chilometro 5+900 circa.

La chiusura al traffico sarà attiva sabato 16 novembre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 17:00. In caso di maltempo, i lavori saranno posticipati a sabato 23 novembre 2024, negli stessi orari.