Sciopero il personale Ferrovienord, possibili ritardi sui treni

È giornata di sciopero oggi, venerdì 8 novembre, lungo la linea ferroviaria per l’agitazione annunciata dal personale Ferrovienord. È coinvolto infatti il personale del gestore dell’infrastruttura. Come previsto i treni garantiti sono negli orari 6-9 e 18-21 e si segnalano ritardi già in mattinata lungo la Laveno – Varese – Saronno – Milano e la Varese – Treviglio.