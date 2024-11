Secondo appuntamento con Punto Expo 2025 di Saronno: Giacomo Puccini, vita, amori e musica di un italiano che ha conquistato il mondo

Secondo appuntamento del ciclo Punto Expo 2025 che propone un percorso di avvicinamento a Expo 2025 andando a conoscere alcuni dei Paesi espositori. Domenica 10 novembre alle 17 nella Sala Bovindo di Villa Gianetti si terrà l’evento “Giacomo Puccini: curiosità, passioni e amori di un grande italiano” realizzato in collaborazione con Officine Musicali.

«Nel corso di questo 2024, tutto il mondo sta celebrando in varie forme il centenario della morte di Giacomo Puccini, compositore considerato tra i più significativi operisti di ogni tempo, scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924 – spiegano i promotori di Punto Expo 2025 – Innumerevoli concerti, rappresentazioni e festival, ma anche mostre, documentari, conferenze e nuove pubblicazioni, stanno tributando un doveroso omaggio all’immortale musica del maestro nato a Lucca il 22 dicembre 1858, offrendo contemporaneamente al pubblico una rinnovata occasione per conoscere ed approfondire gli aspetti più peculiari, talvolta ancora inediti o poco noti, della sua straordinaria e curiosa vicenda umana. Non sono infatti solo le immortali melodie tratte da popolarissimi capolavori come: Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot – per citare alcuni titoli – ad essere protagoniste della ribalta».

Durante l’incontro verranno raccontati la smisurata passione per la caccia di Puccini; il suo proverbiale ardore per le belle donne; la sua minuziosa competenza su biciclette, automobili, motoscafi e macchine fotografiche; gli aneddoti di vita quotidiana che continuano ad emergere sia dal suo sterminato epistolario che dalle varie testimonianze di chi lo conobbe. Tutti aspetti che offrono, a distanza di un secolo, rinnovati e spesso gustosi spunti molto utili per meglio inquadrare, da diverse angolature, la poliedrica, complessa e geniale personalità del compositore.

Saranno proprio le curiosità, le passioni e gli amori di questo “grande italiano” che ha conquistato il mondo con la propria musica ad essere protagonisti dell’appuntamento. Dario Monticelli, appassionato divulgatore della cultura musicale, guiderà il pubblico attraverso una narrazione ricca di aneddoti e multimedialità, accompagnato dalla soprano Veronica Cardullo e dal pianista Francesco Miotti.

L’evento – ad ingresso gratuito – è patrocinato dal Comune di Saronno, dalla Provincia di Varese e dai consolati di Tanzania e Somalia.