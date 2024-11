“Semplicemente Pia Tuccitto”, racconti di musica e vita a Venegono Superiore

E’ in radio e in digitale “Cento e 1000 lacrime” il nuovo brano di Pia Tuccitto, cantautrice rock con tre album all’attivo (“Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io”) e una serie di brani di successo, tra i quali anche alcuni interpretati da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e Vasco Rossi.

Lo presenta in occasione della speciale serata “Racconti di musica e vita – Semplicemente Pia Tuccitto” che andrà in scena venerdì 29 novembre alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare del comune di Venegono Superiore, in provincia di Varese.

La cantautrice rock verrà intervistata dal conduttore radiofonico Riccardo Pellegrini che la spronerà nel raccontare la sua storia. Dalle origini in Toscana al suo arrivo a Bologna, città che Pia ama e che l’ha adottata. Dall’effetto del sentire le sue canzoni cantate da altri artisti come Vasco Rossi, Irene Grandi o Patty Pravo, fino ad arrivare al suo nuovo progetto che la rilancia nel mercato discografico e dei live, sua dimensione ideale.

La serata sarà ad ingresso libero e Pia Tuccitto proporrà anche diversi brani del suo repertorio in versione acustica accompagnata dal suo chitarrista Luca Longhini.

Il brano “Cento e 1000 lacrime”, è scritto e prodotto interamente da PIA, che ha anche realizzato il disegno di copertina.

E’ l’inizio di un nuovo percorso di canzoni sincere e dirette, come lei, e frutto di una ricerca interiore che l’ha portata anche ad affrontare nuove sfide, artistiche e di vita. Le canzoni che usciranno nel corso dei prossimi mesi, preannunciano un doppio album in arrivo presumibilmente il prossimo anno.

PIA, originaria di Arezzo ma da anni di base a Bologna, ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, nel ‘93, con il quale ha condiviso alcuni degli eventi più importanti del panorama musicale, tra cui tre edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock’Revolution e otto anni da supporter ai tour dello stesso Vasco. Uno degli ultimi singoli pubblicati da Pia è la rock ballad “E…”, canzone scritta dalla cantautrice negli anni ‘90 e portata al successo da Vasco Rossi, ora inserita nella versione originale nell’album “Romantica io”.

Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta.

Il nuovo singolo “Cento e 1000 lacrime” è un brano dal coinvolgente sound folk rock, che rappresenta un viaggio interiore.

«Cento e 1000 lacrime nasce da un’ispirazione un po’ diversa da quella degli altri brani che ho scritto – afferma PIA – sono entrata, come Jules Verne nel “Viaggio al centro della terra”, dentro la mia profondità e ho scoperto che l’essenza dell’amore che stavo cercando non era altro che la mia musica, che è il mezzo con cui posso esprimerlo e diffonderlo. Anche la scelta dei luoghi spirituali ripresi nel videoclip non è casuale, rappresenta questa ricerca interiore, che prima o poi ci ritroviamo a compiere».

La collaborazione con Frank Nemola alla produzione, non è una novità per Pia, infatti aveva già lavorato ai precedenti album della cantautrice. A questo disco hanno partecipato anche grandi musicisti come Daniele Ciuffreda alla batteria, Daniele Nieri al basso, Pino, Frank Endrix e Dario Comuzzi alle chitarre. Un altro grande professionista che Frank Nemola ha voluto coinvolgere in studio è Alessandro D’Alessandro per la parte di organetto preparato.

«Frank ha voluto sostituire la parte della chitarra acustica, che avevo suonato inizialmente nel provino, con un nuovo strumento. – racconta PIA – «Da qui la scelta di Alessandro D’Alessandro, il suo organetto sembrava perfetto per dare al brano un tocco di raffinatezza e si combinava perfettamente con la voce».

La scelta dell’organetto «è particolare e oggi abbastanza inusuale per un brano rock. Una canzone così profonda, però, non poteva che avere uno strumento che si posa proprio sul cuore e quando lo suoni “respira”, lo si avverte proprio all’inizio della canzone».

Questo brano è il primo di una serie che usciranno nei prossimi mesi e che anticipano il nuovo doppio album di PIA TUCCITTO.