Un angolo di Brasile arriva a Daverio: apre Cocco Bambù, un nuovo ristorante che promette sapori e ritmo tropicale

Un nuovo sapore arriva a Daverio. Il 6 dicembre 2024, vieni a scoprire il ristorante brasiliano Cocco Bambù: un’esplosione di gusto, tradizione e allegria. Tutto lo staff ti aspetta per festeggiare insieme la nuova grande apertura.

Il ristorante si trova in via XXV Aprile, 42.

Per prenotazioni, chiama al +39 331 158 2862