900 mila euro da Regione Lombardia per imprese e professionisti del settore pesca

Regione Lombarda finanzierà con 900.000 euro, attraverso un bando in apertura nei primi mesi del 2025, le attività delle imprese di pesca professionale, grazie alle risorse previste dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027). Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

I soggetti ammessi al bando sono le imprese che esercitano l’attività di pesca commerciale professionale e titolari di licenza di pesca professionale, i giovani pescatori professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni e le associazioni accreditate per attività di formazione.

«Il mondo della pesca professionale lombarda – dichiara l’assessore Beduschi – rappresenta una nicchia di circa 150 imprese, che operano in grande maggioranza nei grandi laghi lombardi Lario, Garda, Iseo, Verbano. Un settore che, seppur di nicchia, rappresenta un presidio importante per l’economia locale, la cui attività è anche presidio di cultura, tradizioni e rispetto per ambiente».

Il bando, come ricorda l’assessore, sarà pensato per finanziare diversi interventi, utili a rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. In particolare, verranno finanziati investimenti per favorire attività di diversificazione come l’ittiturismo e la pesca-turismo, per dare valore aggiunto al pescato attrezzando le imprese per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione anche attraverso la vendita diretta, oppure per migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza.

«Il sostegno ai giovani pescatori – ricorda Beduschi – è particolarmente importante per garantire la continuità di questa professione, ed è per questo che abbiamo ritenuto possa essere efficace attraverso contributi per l’acquisto del primo peschereccio o con l’erogazione di un premio di avvio attività».

«Con questo finanziamento – conclude Alessandro Beduschi – sosteniamo non solo chi oggi vive e lavora per e con la pesca, ma anche garantire un futuro sostenibile per le nostre acque, la pesca non è solo un mestiere, ma un legame profondo con il territorio e dobbiamo proteggere e fare crescere».