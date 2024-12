A Besozzo prende fuoco una canna fumaria: i vigili del fuoco intervengono, fiamme spente

Sirene in azione lunedì mattina a Besozzo. L’allarme è partito al 115 su segnalazione di uu residente che chiedeva aiuto per un camino che ha incendiato la canna fumaria di uno stabile in via Lago.

Sul posto si è precipitato un mezzo del distaccamento di Ispra: l’intervento riguardava le fiamme che avevano attinto la sommità della canna fumaria dell’abitazione.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme non si sono propagate alla copertura del tetto.