A Caravate un Workshop di decorazioni natalizie per famiglie con Il Pargolario

La Biblioteca Comunale i Caravate invita i bambini e i loro genitori ad Aspettando Natale, uno speciale Workshop di decorazioni natalizie sabato 21 dicembre alle ore 14.30.

A condurre l’iniziativa saranno gli esperti de Il Pargolario, associazione impegnata nella promozione del benessere per i bambini durante la crescita.

L’attività è pensata per famiglie con bambini dai 6 anni in su.

La partecipazione è per tutti gratuita ma è necessaria la prenotazione compilando il form a QUESTO LINK.