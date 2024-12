A Caronno Pertusella arriva Oblysis, il “filtro” che migliora la depurazione

Un nuovo modo di pensare alla gestione del trattamento delle acque reflue, in un’ottica di sostenibilità.

Si chiama Oblysis la tecnologia applicata da Alfa nel suo depuratore di Caronno Pertusella (scelto per taglia e caratteristiche), e volta a ridefinire il processo di depurazione, rovesciando i paradigmi esistenti e garantendo numerosi vantaggi, sia dal punto di vista tecnico, sia economico, sia ambientale.

La tecnologia aerobica a fango granulare Oblysis, ideata, testata e brevettata in Italia, non comporta interventi strutturali ed è in grado di aumentare prestazioni e potenzialità degli impianti esistenti, nella piena osservanza dei parametri di Legge.

Come funziona? In sostanza viene inserita “una scatola” all’interno della vasca. Scatola assai preziosa, poiché consente il passaggio dei fanghi dallo stato fioccoso a quello granulare, appunto, rendendone più facile la gestione e lo smaltimento.

Tale tecnologia, dati alla mano, consente di ottenere un sistema depurativo più stabile, più efficiente, con un notevole risparmio del consumo energetico e la produzione di fanghi di supero sensibilmente inferiore rispetto ai processi tradizionali.