A Materia la presentazione del Librosolidale: la storia della sartoria sociale di Kampala

Da più di vent’anni l’associazione Xmas Project pubblica il Librosolidale, un libro autoprodotto che ogni Natale racconta e supporta concretamente un diverso progetto solidale sparso in ogni angolo del mondo: dal Perù al Mar Mediterraneo, da Milano ad Haiti, dal Nepal alla Tanzania. Il Librosolidale nasce come «un regalo di Natale che diventa dono, un libro che sostiene un microprogetto e che contemporaneamente lo realizza».

L’edizione 2024 del libro, che sarà presentata l’11 dicembre alle 20.30 a Materia, la nuova sede di VareseNews, con un aperitivo di apertura alle 19.30, ha come protagonista una sartoria sociale gestita da sette donne, le Crested Women, a Kampala, la capitale dell’Uganda.

Clicca qui per iscriverti alla serata di presentazione del libro

A Kampala esistono diversi “slum”, ovvero baraccopoli private di servizi di primi necessità, a partire da quelli igienici. La sartoria sociale delle Crested Women si trova ai margini dello slum nel distretto di Namuwongo, uno dei più estesi dell’Uganda, dove vivono tra le 20mila e le 30mila persone in condizioni di vita estremamente difficili. Una situazione particolarmente complicata soprattutto per le donne, molte delle quali obbligate ad abbandonare gli studi in anticipo e costrette unicamente a gestire i tanti bambini che popolano lo slum. Donne spesso private dalle possibilità di emanciparsi.

Quest’anno, il microprogetto promosso da Xmas Project è dedicato proprio alle sette sarte, con l’intento di favorire la loro autonomia economica attraverso iniziative gestite da loro stesse e formare nuove apprendiste provenienti dallo slum, generando così un ciclo virtuoso di sostegno e crescita. Per dare vita alla sartoria sociale di Namuwongo, Xmas Project ha scelto di collaborare con l’Associazione Gruppi “Insieme si Può”, realtà bellunese attiva anche a Kampala, proprio nel distretto dove vivono e lavorano le sarte. Nelle pagine del Librosolidale sarà possibile leggere il racconto di ciascuna “Crested Women”, della loro vita all’interno della sartoria sociale e dello slum, ma anche il contributo di alcune scuole aderenti al progetto, come la primaria di Cazzago Brabbia e di Lozza.

IL LIBROSOLIDALE: LA PRESENTAZIONE A MATERIA

La ventiquattresima edizione del Librosolidale sarà presentata mercoledì 11 dicembre a Materia, lo spazio libero di VareseNews, nel quartiere Sant’Alessandro di Castronno. Oltre all’illustrazione del libro, che sarà appena “fresco di stampa”, la serata sarà anche un momento per scambiarsi gli auguri con un rinfresco di benvenuto allestito a partire dalle 19:30. Dopo il momento di convivialità seguirà la presentazione del libro attraverso le voci di chi ha documentato l’inaugurazione della sartoria di Namuwongo: la fotografa varesina Isabel Lima, il giornalista di VareseNews Marco Tresca, il videomaker Manuel Nicolò e il presidente e fondatore di Xmas Project Matteo Fiorini.

XMAS PROJECT: PARTNER DI MATERIA

In sintonia con la propria missione di promuovere cambiamenti significativi e sostenibili, Xmas Project è diventato partner di Materia, il nuovo spazio libero di Varesenews in fase di sviluppo nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno. Lo scorso anno il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, ha partecipato attivamente alla realizzazione del Librosolidale 2023 in un viaggio tra le Ande peruviane «per coltivare orti e ricordi».

