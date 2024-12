A Tradate nasce la CioccoGelateria Sociale, inclusione e dolcezza per tutte le stagioni

È stata inaugurata questo pomeriggio a Tradate la CioccoGelateria Sociale, un progetto nato dalla collaborazione sempre più stretta tra la Cooperativa sociale San Carlo di Tradate, Denis Buosi della nota pasticceria di Venegono Superiore e Irca Group di Gallarate.

sono lieti di annunciare l’inaugurazione de La CioccoGelateria Sociale, il nuovo capitolo di un progetto nato nel 2023 per dare opportunità lavorative a persone con disabilità e donne vittime di violenza, offrendo loro concrete occasioni di inclusione e percorsi verso l’autonomia.

Dopo un anno di successi e apprezzamenti per il gelato artigianale della Gelateria Sociale, il locale si rinnova e amplia la sua offerta, aggiungendo una selezione esclusiva di cioccolateria.

San Carlo Cooperativa Sociale opera sul territorio da 40 anni, promuovendo l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio. L’incontro con Denis Buosi è avvenuto nel 2022, quando il pasticcere ha conosciuto il progetto della Socialstireria della cooperativa sociale, che impiega persone con disabilità. Da questa sinergia è nata l’idea di dar vita a un’iniziativa che unisce gusto e inclusione sociale, coniugando un esempio d’innovazione del mondo no-profit con un’eccellenza del mondo profit.

“La Gelateria Sociale ha avuto un inizio entusiasmante; ma oggi, vedere il progetto evolvere nella CioccoGelateria è ancora più gratificante e stimolante”, dichiara Maurizio Martegani, presidente della Cooperativa San Carlo. “Siamo pronti a far conoscere l’eccellenza artigianale dei prodotti di San Carlo – Buosi anche attraverso il cioccolato e a coinvolgere sempre più le persone con disabilità e/o fragili in questa nuova avventura.”

A completare il nome La CioccoGelateria Sociale, il payoff “Diversamente Buoni”, che ne racchiude l’essenza. Diversamente Buoni valorizza la diversità delle persone che lavorano in CioccoGelateria e l’eccellenza dei suoi prodotti, diventando una celebrazione delle differenze e della bontà in tutte le sue forme.

IRCA Group è partner del progetto che sostiene, attraverso la sua Academy, con un programma di formazione dedicato, per consentire ai soci lavoratori della cooperativa di acquisire le competenze tecniche necessarie. Come parte del suo impegno per la sostenibilità, identificato dal piano “Together for positive impact”, IRCA ha identificato nella formazione una leva chiave per creare un impatto sociale positivo.

“Quella con la Cooperativa San Carlo e il Maestro Pasticcere Denis Buosi rappresenta una partnership di valore che unisce realtà diverse per offrire prodotti di alta qualità ai clienti e, allo stesso tempo, creare concrete opportunità di lavoro per queste persone fragili, con un forte messaggio di inclusione sociale per il territorio e la comunità” dichiara Annika Engelbrecht, Chief Marketing Officer di IRCA. “Crediamo fermamente che tutti debbano avere l’opportunità di imparare, sviluppare il proprio talento e ambire a diventare dei professionisti nel settore”.

La CioccoGelateria Sociale proporrà le creazioni artigianali di sempre, firmate Buosi, e nuove delizie: praline, il celebre Buosino e gadget personalizzati in cioccolato. È, infatti, in fase di ideazione anche il nuovo laboratorio di lavorazione del cioccolato che permetterà ai ragazzi di realizzare prodotti e gadget in cioccolato.

Il cuore pulsante del progetto resta il suo staff, composto da persone con disabilità, soci lavoratori e tirocinanti della Cooperativa Sociale San Carlo e donne vittime di violenza ospitate nelle Case rifugio della Cooperativa Sociale Baobab. Questo team, unito e appassionato, rappresenta il pilastro della CioccoGelateria Sociale: creare un modello di eccellenza che veicoli un forte messaggio di inclusione sociale alla comunità e al territorio.

In questo progetto, Yop! è communication partner e accompagna la CioccoGelateria in ogni passo, curando l’immagine del brand e costruendo una presenza digitale che racconti al meglio la sua storia.

Pomati Group è partner tecnico, il cuore tecnologico dietro l’eccellenza di ogni creazione. Presente sul mercato italiano e internazionale sin dal 1967, propone macchine ed accessori per la lavorazione del cioccolato. L’ampia gamma di prodotti altamente professionale permette di soddisfare varie tipologie di clientela: pasticceria, gelateria, ristorazione, panificazione e piccola/media impresa dolciaria. L’esperienza maturata si fonde con la tecnologia moderna per dare vita ad un prodotto sempre attuale, affidabile e di qualità.

Orari di apertura:

da martedì a domenica: 08:00-19:30

Lunedì chiuso.