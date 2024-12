A Vanzaghello due auto si scontrano e fanno saltare la tubatura del gas

I Vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti, intorno alle 15 e 30, nel comune di Vanzaghello in via Giovanni XXIII per un’incidente stradale dove un veicolo ha colpito una tubatura danneggiandola e provocando una fuoriuscita di gas metano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e ridotto la perdita in attesa dell’incaricato dell’azienda metanifera per la sostituzione del tubo. Non ci sono feriti