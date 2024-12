Comunicare la natura, torna il master “itinerante” dell’Università dell’Insubria

C’è chi vuole diventare un professionista nella comunicazione della natura e del paesaggio e chi magari è invece già un professionista della comunicazione e vorrebbe approfondire di più i temi della natura e del paesaggio. Per entrambe le figure esiste il Master FaunaHD, un progetto che intende formare figure professionali altamente qualificate, in grado di trasmettere le conoscenze sulle tematiche naturalistico-ambientali e dei paesaggi e sull’interazione di queste con l’uomo. Le iscrizioni sono aperte e lo rimarranno fino al 31 gennaio.

Il Master si rivolge primariamente a professionisti interessati ad occuparsi di divulgazione, valorizzazione e gestione delle risorse naturali e degli aspetti legati alla loro fruizione, e secondariamente a laureati sia in discipline scientifiche sia umanistiche che necessitino di approfondire le proprie competenze in merito a linguaggi, strumenti e strategie di comunicazione applicate alle problematiche di conservazione della fauna e dell’ambiente, della natura e dei paesaggi. Il percorso, promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria (Varese, Como), in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di S. Michele all’Adige (Trento), il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Istituto Oikos (Milano) e VareseNews (Varese), offre un ambiente dinamico dove le lezioni teoriche si alternano a laboratori pratici condotti “sul campo”, con il coinvolgimento di professionisti della comunicazione della natura e del paesaggio e ambiti di eccellenza.

Il Master vuole rispondere alle richieste emergenti poste dalla condizione di multidisciplinarietà che caratterizza la comprensione delle dinamiche dell’ambiente, della natura e dei paesaggi e dell’interazione di questi con l’uomo e le sue attività, fornendo gli strumenti professionali, teorici e operativi, necessari per una interazione efficace con l’opinione pubblica e gli stakholder che direttamente e indirettamente interagiscono con l’ambiente, la natura e i paesaggi e con gli aspetti culturali e scientifici derivanti.

La figura professionale che si formerà grazie al Master risulta innovativa nel panorama italiano, e si rivolge alle attività legate a contesti di comunicazione anche multidisciplinari, o che prevedano modelli comunicativi includenti gli aspetti della natura, dell’ambiente e del paesaggio nei differenti settori che costituiscono l’asse portante del mondo della comunicazione di carattere pubblico e privato, sia in Italia sia all’estero, affrontando un lavoro culturale, intellettuale e creativo, con particolare riferimento ai seguenti settori: web journalism e nuovi media; radio, giornali e televisioni; governance degli Enti locali; promozione e valorizzazione del territorio; cooperative e associazioni; comunicatori professionali e freelance.

Per maggiori informazioni e per la procedura di iscrizione clicca qui.