Dall’aperitivo solidale della Bcc varesina arrivano i fondi per l’inserimento lavorativo di una giovane mamma

Una vera aria di festa con centinaia di persone che sono passate nella filiale di via Veratti della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per il classico brindisi natalizio. L’iniziativa, insieme con tante cittadine e cittadini, ha visto la partecipazione di trenta tra aziende e esercizi commerciali della città, che hanno messo a disposizione diversi regali per i partecipanti. Il ricavato della serata è stato donato alla cooperativa sociale Homo Faber, che si occupa del reinserimento lavorativo di persone in difficoltà.

Nella giornata che ha visto la nostra provincia salire nella classifica stilata dal Sole 24ore per indicare la qualità della vita, Varese si conferma anche una città attenta e solidale.

«Con questa donazione creeremo una borsa lavoro per l’inserimento lavorativo di una giovane mamma che ha vissuto un momento di fragilità», ha detto Maria Raffaella Valenti, presidente dell’associazione, nel ricevere il contributo da parte di Roberto Scazzosi, Diego Trogher e Enzo Petrillo, rispettivamente presidente, vice presidente e direttore dell’area territoriale di Varese della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Questa serata rappresenta il cuore pulsante del nostro modo di fare banca: essere vicini al territorio, creando momenti di condivisione e solidarietà concreta e sostenendo famiglie, imprese e comunità con l’ulteriore forza che ci viene dall’essere parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, che è il quarto gruppo bancario del nostro Paese e che, lo dico con orgoglio, ha un capitale interamente italiano – spiega Roberto Scazzosi -. Sostenere una realtà come Homo Faber significa investire in progetti che offrono opportunità a chi ne ha più bisogno, contribuendo a costruire una comunità più forte e inclusiva. Un grazie di cuore va a tutte le aziende e agli esercizi commerciali che hanno reso possibile questa iniziativa e a tutti coloro che hanno partecipato alla serata. Con l’augurio per tutti di un sereno Natale».

L’elenco delle realtà che hanno affiancato la banca di territorio nell’iniziativa solidale: Agenzia Ponti pratiche auto, Annic, Autosalone Internazionale, Base Blu, Be Vi Rappresentanze, Bon Ton Due, Broletto, Caffè Lyceum, Cellini Fiori, Colombo Marzoli, Compagnia delle Carte, Corvi Fiori, Creazioni Gioielli Consoli, Drogheria 36, Estetic Clinique, Figini Varese, Glamour, La Convenienza, La Stube, Max&Co Varese, Miho, Natale Verga, New Way Fitness, Nicoletta Menegaldo Hair Stylist, Pasticceria Buosi Food Experience, Roberto Minazzi, T.D. Group, Tutto Moto Varese, Ubik Varese, Vittore Frattini.