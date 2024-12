Decine di interventi dei vigili del fuoco di Varese per il vento, a Como cade l’albero di Natale in piazza

Sono più di venti gli interventi dei vigili del fuoco di Varese per taglio piante in tutta la provincia a partire dalla notte di venerdì: raffiche sostenute di vento hanno colpito un po’ dappertutto, a macchia di leopardo e tutti i distaccamenti dislocati sul territorio provinciale sono interessati dai fenomeni. Maggiormente interessate le zone di competenza della sede centrale, distaccamenti di Busto/Gallarate, Luino, Ispra, in zona sta operando anche il distaccamento di Laveno Mombello.

Problemi anche per la provincia di Como. Proprio nel capoluogo lariano dalle 05.45 è in corso intervento di messa in sicurezza albero di Natale di Como di piazza Duomo (foto di apertura): i vigili del fuoco escludono la presenza di persone al di sotto del pino caduto per il forte vento, sul posto la squadra della sede centrale di via Valleggio; nella giornata di oggi la ditta posatrice provvederà al ripristino, meteo permettendo.

E poco dopo, alle 6.10 sempre a Como, sul lungolago, altro intervento dei vigili del fuoco per messa in sicurezza e rimozione strutture metalliche che avvolgevano le aiuole per il Natale (foto qui sopra). Area interdetta al passaggio per motivi di sicurezza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’arrivo del vento era stato previsto dalla protezione civile, che nella giornata di giovedì aveva diramato una allerta. Le condizioni meteo con raffiche sono monitorate dal centro geofisico prealpino: ecco le previsioni meteo per il fine settimana.