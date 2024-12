Educazione ambientale in Lombardia: 90mila euro per 20 progetti, uno anche a Varese

La quarta edizione del bando ‘Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità’, promossa e finanziata da Regione Lombardia, e realizzata in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, si è conclusa oggi con la pubblicazione della graduatoria, che include 20 progetti ammessi a finanziamento, tra cui uno nella provincia di Varese.

“Vogliamo sostenere e incentivare, con funzione sussidiaria, proposte di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità sul territorio, riconoscendo nell’educazione allo sviluppo sostenibile uno strumento imprescindibile per affrontare le criticità ambientali e promuovere il conseguimento degli obiettivi ONU dell’Agenda 2030” ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

Il Bando di quest’anno premia le proposte con partenariati ampi, con un buon numero di scuole aderenti e attività specifiche quali Citizen Science, attività di outdoor education ma anche il grado di accessibilità e inclusione. L’edizione di quest’anno ha visto la presentazione di 62 domande totali e un iniziale budget complessivo di 50.000 euro per il finanziamento fino a 5.000 euro a progetto.

La Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di fondi di 40.000 euro, riconoscendo l’importanza di diffondere l’educazione ambientale nelle scuole e sui territori della Lombardia. A fronte di questa integrazione si è potuto allargare il ventaglio delle proposte che otterranno un sostegno economico, assegnando 5.000 euro ai primi 10 e 4.000 ai successivi 10 progetti in graduatoria, per un totale di 20 progetti finanziati.

Inoltre, ulteriori 14 progetti si sono distinti in graduatoria con un punteggio che ha permesso loro di ottenere il riconoscimento di ‘Progetto di Qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia’. Attraverso tale contributo qualitativo si pongono all’attenzione progetti particolarmente virtuosi, per favorire la visibilità e la promozione delle proposte. Tutti i 34 Progetti di Qualità in Lombardia andranno a popolare la pagina delle Progettualità del Portale dello Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, insieme a quelli delle edizioni passate.

Il bando si colloca nell’ambito di una più ampia serie di iniziative regionali volte a promuovere la cultura della sostenibilità, a cui è stato dedicato uno specifico obiettivo del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile e un apposito tavolo dell’Osservatorio clima, economia circolare e transizione ecologica‘. Si ricorda, in particolare, l’approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, la realizzazione del Forum annuale per lo Sviluppo Sostenibile con la partecipazione di tutti gli stakeholder regionali, la Fiera dell’educazione ambientale, la promozione di un Hub per la conoscenza e di una Rete di scuole per l’educazione ambientale in ogni provincia della regione.

“Inserire l’educazione ambientale come priorità dell’azione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente vuol dire riconoscere che il cambiamento verso la sostenibilità richiede un cambiamento innanzitutto culturale. Attraverso questo bando premiamo i progetti che riconoscono il valore della natura e dell’ambiente e creano strumenti per riconoscere la realtà come elemento positivo, da tutelare e proteggere”, ha dichiarato Matteo Fumagalli, Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

I PROGETTI FINANZIATI – Di seguito l’elenco dei progetti finanziati (ente – titolo progetto) per provincia:

Bergamo

Comune di Gandino – Acqua locale, acqua globale. Scienza di campo e tutela del territorio in una prospettiva multiculturale. La Ringhiera Societa’ Cooperativa Sociale di Albino – Con l’economia circolare, quanti alberi puoi salvare!

Brescia

Comune di Manerba Del Garda – I giovani custodi del pianeta. Per fare un albero ci vuole un insieme. Fondazione Cogeme – Il valore dell’acqua nelle nostre mani. Cauto – S.O.S. Soluzioni Orientate alla Sostenibilità.

Cremona

Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona APS – NON E’ MAI TROPPO PRESTO: laboratori per l’ambiente. Milk ETS di Pandino – Sosteniamo l’Ambiente.

Lodi

Comune di Somaglia – Iamgreen. Comune di Monte Cremasco – Monte per la sostenibilita’ 2.0.

Mantova

Istituto Superiore Enrico Fermi – Progetto Mincio: scuole e territorio per un fiume sostenibile. Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Progetto coldiretti Mantova nella scuola: imparare crescendo.

Milano

Il Vespaio ETS – A scuola di sostenibilità. Le Compagnie Malviste APS – Riciclare la città. Atti di sensibilizzazione ambientale, sociale e culturale. Comune di Cinisello Balsamo – Piccolo come un nido grande come un bosco. Primi passi verso la scienza per bambini da zero a sei anni. IIS Falcone Righi di Corsico – Educazione Ambientale Innovativa: diffusione di buone pratiche attraverso un corso nazionale per le scuole. Legambiente Seregno APS – Il giardino delle farfalle e dei bombi, oasi di biodiversità. Step4 S.R.L. – Next stop: 2050. Fondazione Riccardo Catella – MiColtivo, Orto a Scuola. ICS Arcadia – L’ambiente fa scuola.

Varese

Società Cooperativa Sociale Bosco Verde O.N.L.U.S. – Piccole impronte – crescere nuove buone pratiche e stili di vita, di Castello Cabiaglio