Fast Animals and Slow Kids, le date del tour estivo 2025

Sorti del successo del club tour che in queste settimane sta registrando numerosi sold out lungo tutta la penisola, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS annunciano oggi i primi appuntamenti del “Tour Estivo 2025” che la prossima estate li vedrà ancora protagonisti sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti, partendo il 23 maggio dal palco del MI AMI Festival.

Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) il palco è il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album “Hotel Esistenza”, il settimo di studio della band pubblicato il 25 ottobre da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Questi i primi appuntamenti confermati del “TOUR ESTIVO 2025” prodotto da Vivo Concerti:

Venerdì 23 maggio 2025, Segrate (MI) – MI AMI FESTIVAL

Venerdì 6 giugno 2025, Savigliano (CN) – ATIPICO FESTIVAL

Giovedì 26 giugno 2025, Padova – SHERWOOD FESTIVAL

Giovedì 17 luglio 2025, Bologna – BONSAI GARDEN

Venerdì 18 luglio 2025, Bellaria Igea Marina (RN) – BEKY BAY

Sabato 26 luglio 2025, Genova – BALENA FESTIVAL

Domenica 17 agosto 2025, Francavilla al Mare (CH) – FRANTIC OFF

I biglietti per i concerti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14.00 di venerdì 20 dicembre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di mercoledì 25 dicembre.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Continua nel frattempo il “FESTA TOUR 2024” con il quale i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS stanno registrando numerosi sold out in tutta Italia e che in queste ultimi giorni dell’anno toccherà il Napoli il 27 dicembre (Casa della Musica), Molfetta (BA) il 28 dicembre (Eremo Club) e Catania il 30 dicembre (LAND).

Il club tour ha preso il nome da “Festa” in singolo che ha anticipato l’uscita dell’album “HOTEL ESISTENZA”.

“Hotel Esistenza” è il nostro nuovo album, racchiude gli ultimi tre anni delle nostre vite, tra cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai” raccontano i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

“È un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo. È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro. Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte”.

L’album è stato prodotto da Giovanni Pallotti insieme ai FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, con la collaborazione di Massimo Colagiovanni su “Dimmi Solo Se Verrai all’Inferno”, “Torna” e “Una Vita Normale”, registrato da Giovanni Pallotti, Filippo Slaviero e i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, mentre Andrea Suriani ha curato il mix e il mastering.

Tutte le 11 tracce sono state scritte e composte dai FAST ANIMALS AND SLOW KIDS che si sono avvalsi della collaborazione di Valerio Smordoni e Luca Serpenti per il testo di “Riviera Crepacuore”.